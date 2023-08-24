Президент вручив відзнаки «Національна легенда України»

У середу, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський оголосив лауреатів відзнаки «Національна легенда України». Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Глава держави зазначив, що серед українського народу дуже багато видатних людей, а ця відзнака – це подяка громадянам за їхню самовіддану працю.

«Велика вдячність цьогорічним лауреатам відзнаки "Національна легенда України". Кожного й кожну цінуємо, кожному й кожній вдячні», – наголосив президент.

Церемонія вручення відзнаки «Національна легенда України»

Цьогоріч лауреатами відзнаки президента «Національна легенда України» стали: Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло – молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ. Із 2014 року брав активну участь у бойових діях. Він перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року загинув у боях за Бахмут.

Мати Дмитра Коцюбайла отримує відзнаку Національна легенда України

Андрій Сірко – нейрохірург, керівник Центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, який провів понад 700 унікальних, надскладних операцій, які врятували життя військовим Сил оборони України.

Андрій Сірко став лауреатом відзнаки Національна легенда України

Ірина Гук – волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation. Гук із 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів.

Ірина Гук стала лауреаткою відзнаки Національна легенда України

Фумінорі Цучіко – японський волонтер, який на початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто вимушено жив у харківському метро, ховаючись від російських обстрілів. Японець власним коштом відкрив кафе, у якому організував щоденне безкоштовне харчування.

Фумінорі Цучіко став лауреатом відзнаки Національна легенда України

Альбіна Дерюгіна – українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України. Дерюгіна створила в Києві школу художньої гімнастики Школа Дерюгіних, яка стала популярною в усьому світі, а її вихованці є олімпійськими чемпіонками. Померла 29 березня у віці 91 року.

Андрій Цаплієнко – заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист. Із 2014 року знімає ексклюзивні матеріали про війну Росії проти Україні та хоробрість її захисників.

Володимир Летенко – енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу. Внаслідок влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до ГРС Вуглегірської ДРЕС. Чоловік під обстрілами зупинив викид газу та врятував життя людей.

Володимир Летенко став лауреатом відзнаки Національна легенда України

Тарас Петриненко – український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України. Автор пісні Україна, яка тривалий час допомагала національній консолідації українського суспільства.

Тарас Петриненко став лауреатом відзнаки Національна легенда України

Національна легенда України – заснована у 2021 році відзнака глави держави, яка вшановує тих, хто з талантом і наполегливістю захищає незалежність та суверенітет України.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Відзнака «Національна легенда України»

«Цієї нагороди удостоюються ... за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність», – йдеться у повідомленні.

Нагороду носитимуть на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.