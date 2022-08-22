У травні картину Марії Примаченко продали за майже 15 млн грн, а виручені кошти передали на потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський нагородив Марію Примаченко відзнакою «Національна легенда України». Нагороду їй присвоєно посмертно.

«Навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі. Україна нарешті каже їй «дякую» і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг», – зазначено у повідомленні в Telegram-каналі президента.

Фото Telegram-каналу Володимира Зеленського

Нагадаємо, у квітні подружжя колекціонерів пожертвувало картину Марії Примаченко «Квіти виросли біля 4-го блоку» для ЗСУ. У травні її продали за майже 15 млн грн, а виручені кошти передали на потреби ЗСУ.

Марія Примаченко померла у 1997 році у віці 88 років. За своє життя художниця створила понад 800 картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва. А 2009 рік ЮНЕСКО оголосила роком Марії Примаченко. Зараз у Національному музеї у Львові експонуються твори Марії Примаченко. Виставка «Дарую Україні!» триватиме до 30 серпня.

До слова, також відзнакою «Національна легенда України» цьогоріч нагороджено десять українців, троє із них – посмертно. За даними з відповідного указу президента, нагороду отримав начальник караулу загону пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області, лейтенант служби цивільного захисту Ігор Івасиков, двоє лікарів: нейрохірург відділення Інституту нейрохірургії ім. академіка Ромоданова Національної академії медичних наук Андрій Свист і педіатр Дитячого медичного центру «Добробут» Ольга Свист. Відзнаку отримав провідник АТ «Українська залізниця» Анатолій Бабічев, а також викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут. Також була відзначена громадська діячка, волонтерка Тата Кеплер. Відзнаку отримав і головний тренер української національної збірної з футболу у 2016-2021 роках, Герой України Андрій Шевченко. Посмертно відзначено народну художницю України Марію Примаченко, соліста опери, народного артиста та Героя України Анатолія Солов'яненка та начальника служби безпеки польотів – старшого інспектора-льотчика Командування військово-морських сил ЗСУ, Героя України полковника Ігоря Бедзая.