На фото полковник, заступник команувача ВМС з авіації Ігор Бедзай

У повітряному бою з росіянами загинув заступник командувача військово-морських сил ЗСУ з авіації, полковник Ігор Бедзай. Як повідомило одеське видання «Думская», Ігор Бедзай загинув у небі 7 травня, під час виконання бойового завдання.

Він був у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14, в який влучила ракета російського винищувача.

Полковник Ігор Бедзай, родом з Миколаєва, був одним із найкращих льотчиків України. Він відомий за свій героїзм та лідерство. У 2014 році 10-та бригада морської авіації, якою керував Ігор Бедзай провела масштабну операцію і вивели бойову техніку (літаки та гелікоптери) з окупованого Криму. Його підрозділ став єдиним, кому це вдалося.

Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, написав, що саме завдяки лідерству Ігоря Бедзая в Україні вдалося зберегти морську авіацію.

«У 2014-му році полковник Бездай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість — допоки всі чекали на міфічні «накази з Києва» він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня — повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня», – написав у Facebook Тарас Чмут.

За мужність та героїзм, а також за вірність військовій присязі полковник Ігор Бедзай був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.