Бійці окремого підрозділу «Лазарь» зі складу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 млн доларів. Про це у середу, 20 серпня, повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Як відзначають військові, ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості росіян прикривати власні позиції та техніку від ударів укранських сил. Разом із ЗРК також було знешкоджено ще дві одиниці техніки та спричинено детонацію всього боєкомплекту.

У дописі відзначають, що знищення системи відбулося на відстані понад 30 км від лінії боєзіткнення.

С-300В «Антей» є першою радянською мобільною системою протиракетної та протилітакової оборони. С-300В призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 19 серпня, Служба безпеки України за допомогою ударних дронів знищила два російських склади боєприпасів в окупованій Луганській області.