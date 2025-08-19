СБУ вдарила по російських складах боєприпасів

В ніч на вівторок, 19 серпня, Служба безпеки України за допомогою ударних дронів знищила два російських склади боєприпасів в окупованій Луганській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що російські склади боєприпасів розташовувались у селищі Білокуракине поруч з залізничною гілкою, якою окупантам з Росії постачають боєприпаси на фронт, зокрема на Покровський напрямок.

Попередньо відомо, що ударні дрони СБУ щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів там спалахнула пожежа.

«СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії Росії на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, вранці 19 серпня стало відомо, що Сили оборони вдарили по російському потягу, що постачав паливо для окупантів через територію тимчасово окупованої Запорізької області.