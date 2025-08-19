Сили оборони завдали удару по російському потягу з пальним

Сили оборони завдали удару по російському потягу з паливом, що рухався залізницею в окупованій частині Запоріжжя. Про це у вівторок, 19 серпня, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Українські захисники завдали удару між населеними пунктами Урожайне та Токмак по російському потягу, що віз паливо для окупантів на Запорізький напрямок. За словами Петра Андрющенка, атака повністю знищила залізничне сполучення росіян через окуповану частину Запорізької області.

«Сили оборони України на Запоріжжі знову складають російську логістику в нуль та демонструють, як треба [...] Нічого живого не залишилось [...] Унікальна операція Сил оборони України», – написав Петро Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації також додав, що бійці, які здійснювали бойову операцію, вже перебувають у безпеці.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські розвідники вдарили по військовому потягу російських окупантів, який рухався тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Росіяни втратили щонайменше три цистерни палива.