Любартів розташований на відстані 100 км від українського кордону

Уранці суботи, 6 грудня, в місті Любартів Люблінського воєводства Польщі лунала сирена повітряної тривоги через масовану повітряну атаку РФ на Україну. Про це повідомила радіостанція RMF24.

Мер Любартова Кшиштоф Пашнік у фейсбуці пояснив, що сигнал повітряної тривоги активували після повідомлення від Районного центру кризового управління в Любартові «через поточну ситуацію в Україні».

За даними медіа, Районний центр кризового управління в Любартові отримав попередження з іншого району про наближення невідомого об’єкта до міста.

Перевірка інформації тривала майже півтори години. Зрештою загрозу не підтвердили й тривогу скасували.

Наразі триває з’ясування обставин цього інциденту. Зокрема, перевіряють, чи могла мати місце дезінформація.

Люблінський воєвода заявив, що його служби не видавали наказу про увімкнення сирен. Він уже запросив звіт від Районного центру кризового управління в Любартові з поясненнями причин, чому місцева влада Любартова увімкнула системи тривоги; звідки надійшла інформація про потенційну загрозу та чи були процедури виконані правильно.

Мер Любартова стверджував, що зробив це після отримання сигналу від посадовців районного управління кризовими ситуаціями.

«Від Воєводського центру кризового управління та Урядового центру безпеки не надходило повідомлення про запуск сирен тривоги. Наразі з’ясовуємо всі обставини цього інциденту в Любартівському повіті», – повідомив речник воєводи Люблінського Марцін Бубіч.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі у вісьмох областях країни. Атаки зазнали енергооб’єкти на Київщині, Чернігівщині, Львівщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Миколаївщині й Харківщині.

Також ворожий обстріл зруйнував вокзал у Фастові на Київщині. У Луцьку уламки дрона спричинили масштабну пожежу на продовольчому складі, а в Луцькому районі постраждав приватний будинок.

На Львівщині внаслідок комбінованої атаки виникли пожежі на території теплової електростанції у Шептицькому районі та підстанції у Стрийському районі.