У Тернополі сім'ї захисників поскаржились, що їх не впускали в укриття ПК «Березіль», що на вул. Миру, 6, під час повітряної тривоги. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Інцидент трапився у суботу, 6 грудня, у День святого Миколая та День Збройних сил України. У ПК «Березіль» прокоментували ситуацію.

Про інцидент дружина військового розповіла TeNews.

«Ми прийшли на виставу в “Березіль” на 12:00. Після початку тривоги адміністрація заборонила заходити в укриття батькам з дітьми. Сказали: “лише для працівників “Березілю”. Коли я сказала, що не піду на вулицю з дітьми й буду стояти в приміщенні, одна з працівників дозволила спуститись. Там я побачила пусті коридори з лавками», – розповіла дружина військового.

Ні імені, ні прізвища дружини військовослужбовця у повідомленні TeNews не вказано. Журналісти видання також повідомили, що після публікації до них почали звертатися й інші дружини військових, яких також не впускали в укриття. Загалом це було 15 матерів з дітьми різного віку.

ZAXID.NET зателефонував у ПК «Березіль», охоронець-пожежник Роман заперечив інформацію, що людей не впускали в укриття.

«У нас був заповнений підвал повністю, а хто лишився, могли йти на вул. Миру, 4. Все було відкрито. В підвалі було десь 300 людей. І вночі я відкриваю завжди підвал. В нас завжди є вільні місця, сьогодні трішки було тіснувато, але всі влізли. Ніхто нікому не відмовляв, навпаки казали, щоб люди заходили», – сказав охоронець-пожежник Роман.

Зазначимо, повітряна тривога у Тернопільській області була оголошена о 11:53 і тривала вона до 12:21. В цей час у ПК «Березіль» мали відбуватися заходи для дітей та дружин наших захисників з нагоди Дня святого Миколая. На сайті Тернопільської міськради опублікована програма заходів, де зазначено, що 6 грудня у ПК «Березіль» заплановані театралізовані дитячі вистави «Не барися, святий Миколаю, цілий рік Тебе чекаю».