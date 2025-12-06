Аферу викрили в одному з найбільших міст Чехії Остраві

У місті Острава, що на північному сході Чехії, викрили масштабну аферу, у межах якої четверо зловмисників привласнили мільйони крон державних виплат, призначених для допомоги десяткам українських біженок. Про це 6 грудня повідомив чеський портал Novinky.cz.

Зазначається, що до липня 2023 року Чехія виплачувала власникам житла компенсацію за безоплатне розміщення біженців з України (так звана «допомога солідарним домогосподарствам»).

Слідчі з’ясували, що схема діяла з кінця 2022 року до середини 2023 року. Двоє іноземців зловживали необізнаністю та скрутним становищем понад 70 українок.

«Спочатку вони [шахраї] пропонували їм [українкам] допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. Потім, зловживаючи отриманими банківськими даними жінок, вони подавали від їхнього імені електронні заявки на отримання допомоги для солідарних домогосподарств», – повідомила речниця поліції Острави Соня Штетінська.

Загальні збитки, заподіяні Чеській Республіці, становлять майже 2,8 млн крон (5,7 млн грн за курсом НБУ).

«Якби були оплачені інші подані заявки, які відхилив орган зайнятості, збиток збільшився б на понад 3 млн», – додала речниця.

За даними поліції, отримані злочинним шляхом гроші аферисти разом зі своїми партнерками витрачали на закордонні подорожі й дорогі покупки в інтернет-магазинах.

Правоохоронці оголосили підозру обом чоловікам та їхнім партнеркам у шахрайстві та легалізації доходів від злочинної діяльності.

«Усі вони середнього віку. Це іноземці, громадяни ЄС з південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чеській Республіці», – зазначила Штетінська.

Під час обшуків поліцейські вилучили гроші в іноземній валюті, мотоцикл, а також об’єкт нерухомості. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини справи.