Ветеранів і чинних військових закликали розповісти, чого їм бракує для повернення у цивільне життя

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України. Про це повідомили в соцмережах корпусу в суботу, 6 грудня.

Бригадний генерал зазначив, що в Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну, і ще сотні тисяч проходять її зараз. Тепер ці люди мають «право та обов’язок» будувати свою державу далі.

«Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя – у бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього, у День ЗСУ, ми створюємо Ветеранський корпус. Тут військові й ветерани об’єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України», – сказав Білецький.

Для початку бригадний генерал закликав ветеранів, військових та їхніх близьких долучитись до опитування про те, чого бракує воїнам для повернення до цивільного життя. Заповнити анкету можна за посиланням.