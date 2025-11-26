Зображення телефонної версії роботи чат-боту для ветеранів

У Львові презентували новий інформаційний сервіс для військових – чат-бот «Помічник ветерана», який зібрав у собі всі актуальні програми, послуги та пільги для ветеранів, ветеранок і їхніх родин у межах Львівської громади. Інструмент працює як довідник: від юридичної підтримки та медицини до освіти, реабілітації й можливостей розвитку. Про це повідомила Львівська міська рада, у середу, 26 листопада.

ШІ-асистента представили під час 11 форуму електронного урядування Forum 451°E. Новий рівень сервісу презентував керівник відділу консалтингу «!FESTCloud.ai» Юрій Лучка. За його словами, над початковою інформаційною версією працювали кілька місяців, а надалі планують суттєво розширити можливості помічника.

«Ми працювали наразі над таким інформаційним асистентом, який має супроводжувати і допомагати ветерану в певних його життєвих потребах, але лише з точки зору інформації, певних інструкцій і порад. Наступними кроками ми хочемо дати можливість інтерактивної роботи… система має автоматично, пішовши у всі реєстри, зробивши всі заяви за ветерана, дати йому просто результат», – пояснив Лучка.

Зараз чат-бот надає інформацію про всі послуги для ветеранів, які пропонують Львівська міська рада та Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Які напрями хочуть додати

Розробники планують розширити функціонал у п’яти ключових сферах:

«Мій статус і пільги» – автоматичний обрахунок пільг та супровід у набутті статусів;

«Документообіг» – автоматизація бюрократичних процесів;

«Здоров’я та реабілітація» – психологічний супровід і підтримка у фізичній реабілітації;

«Кар’єра та освіта» – визначення сильних і слабких сторін ветерана та підбір індивідуальних можливостей;

«Ком’юніті та події» – персоналізований календар подій і запрошення на заходи від міста.

До створення залучали ветеранів

До роботи над помічником долучали Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій та самих ветеранів.

«Ми видали довідник для ветеранів у друкованій формі і тоді нам запропонували ще чат-бот запустити… В першу чергу, як показує практика, треба закрити базові потреби: юридична, психологічна підтримка, пошук роботи, лікування і реабілітації», – розповів заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб.

Він наголосив, що багато військових уже шукають психологічну допомогу, а також потребують зрозумілих інструкцій щодо виплат, пільг та лікування.

Чат-бот доступний:

на сайті Львівського Центру надання послуг учасникам бойових дій (значок повідомлення у правому нижньому кутку),

у телеграмі.

«Чат-бот “Помічник ветерана” – це яскравий приклад того, що дані – це не завжди про масштаб, але завжди про цінність, яку ми здатні з них створити… достатньо правильно структурувати інформацію – і вона перетворюється на зручний інструмент», – підсумувала керівниця з цифрової трансформації Львова Олена Гунько.