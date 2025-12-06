Григорій Козловський – почесний президент, засновник ФК «Рух» (Львів)

Вихованці Академії ФК «Рух» 2010 року народження, засновником якої є Григорій Козловський, здобули переконливу перемогу на престижному міжнародному турнірі Al Ahly International Cup, що проходив у Каїрі з 28 до 30 листопада. Українська команда продемонструвала високий рівень гри, залишивши позаду однолітків із провідних футбольних шкіл світу.

Шлях до трофея

На груповому етапі підопічні Назара Савицького та Сергія Хижого провели п’ять напружених матчів. Львів’яни здобули важливі перемоги над єгипетською «Клеопатрою» (2:1, голи Федушка та Дзюринця), господарями турніру «Аль-Ахлі» (2:1, забивали Угрік та Островський) та німецьким «Баєром» із Леверкузена (2:1, відзначилися Бодак та Дзюринець). Матч із філією Барселони з ОАЕ завершився нічиєю 1:1, а єдиної поразки жовто-чорні зазнали від польської «Есколи» (0:1).

«Рух» провів п’ять напружених матчів (фото ФК «Рух»)

Вийшовши з групи з другого місця, у чвертьфіналі рухівці впевнено обіграли єгипетський ZED із рахунком 2:0, а у півфіналі перемогли «Мамелоді Саундаунз» – 3:1 (дубль Курси та гол Бодака). Фінал проти «Аль-Ахлі» став справжнім випробуванням нервів: основний час завершився без голів, але у серії пенальті влучнішими були львів’яни – 6:5.

У серії пенальті влучнішими були львів’яни (фото ФК «Рух»)

Григорій Козловський: Правильний вектор розвитку Академії

Засновник ФК та Академії «Рух» Григорій Козловський привітав команду з визначним досягненням, наголосивши на високому рівні конкуренції. У турнірі брали участь представники академій таких грандів, як «Ювентус», «Сампдорія», «Спортінг», «Палмейрас» та «Баєр.

Перемога у такому турнірі – це своєрідний маркер (фото ФК «Рух»)

Григорій Козловський зазначив, що перемога у такому турнірі – це своєрідний маркер, який підтверджує правильність обраного академією вектору розвитку. За його словами, клуб доводить свої амбіції конкретними результатами на футбольному полі, перемагаючи суперників зі світовим ім'ям.

Стратегічна розбудова інфраструктури

Успіх юних футболістів є частиною масштабної стратегії клубу. Раніше Григорій Козловський оголосив про новий етап розбудови академії, що має на меті створити найкращі умови для виховання майбутніх чемпіонів. Плани включають:

будівництво сучасної бази для тисячі дітей;

відкриття філії британської школи;

запуск інноваційних гібридних полів.

Успіх юних футболістів є частиною масштабної стратегії клубу (фото ФК «Рух»)

Окремим пунктом стратегії є зведення повнорозмірного критого манежу, який стане першим об'єктом такого рівня на заході України.

Григорій Петрович Козловський підкреслив архітектурну унікальність проєкту та відповідність усіх полів вимогам УЄФА, що дозволить вихованцям «Руху» тренуватися та зростати у європейських умовах.