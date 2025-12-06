Військовий капелан Сергій Дмитрієв з українським захисником

В українському війську наразі налічується близько 500 духовних наставників від 13 релігійних організацій. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу на Військовому молитовному сніданку, передає агентство «Інтерфакс-Україна» 6 грудня.

Міністр зазначив, що капелани спілкуються з військовими, щоб «перемогти біль і розпач, щоб посилити віру і дати надію».

«Ми спільно молимося за мир для нашої країни й для наших людей», – сказав Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна та українці хочуть справедливого миру, який би «гарантував спокій і безпеку на довгі роки, а не на місяці».

До слова, військовим капеланом може стати громадянин чи громадянка України без судимості, які відповідають загальним вимогам до проходження військової служби та мають богословську освіту не нижче ступеня бакалавра. Згідно зі законодавством, священники служать у війську на підставі мандата.

Капелани офіційно прирівнюються до заступників командирів полку або батальйону. Як правило, вони мають особистого помічника та озброєного ад’ютанта, оскільки їм заборонено озброюватися.