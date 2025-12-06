Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Сергію «Вітру» Тищенку

У День Збройних сил України в суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України бойовому медику Сергію «Вітру» Тищенку, який провів 471 добу без ротації.

«З 24 червня 2024 року молодший сержант без ротації безперервно перебував на позиціях 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам, які стримували численні штурми ворога в Бахмутському районі. Неодноразово рятував поранених на позиціях побратимів, ризикуючи власним життям. Попри можливість вийти на ротацію раніше Сергій Тищенко відмовлявся залишати побратимів», – повідомили на сайті президента.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка записала інтерв’ю з бойовим медиком, подякувала заступнику керівника ОП, полковнику ЗСУ Павлу Палісі, який, за її словами, дотичний до нагородження.

«Він [Павло Паліса] подзвонив мені наступного дня після публікації інтервʼю і сказав, що зініціює нагороду! Указ був підписаний через півтора тижня. І ось, сьогодні, у свято кращої армії світу Сергій отримав Золоту Зірку!» – написала журналістка.

Окрім Сергія Тищенка, орденами «Золота Зірка» відзначили ще двох військових, а саме:

Старшого лейтенанта, командира 414-ї окремої бригади безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ Андрія Клименка. Брав участь в обороні Києва, у боях на Херсонщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. З червня по вересень цього року підрозділ під командуванням Андрія Клименка уразив понад 10 тис. російських військових.