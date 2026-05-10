На аукціоні виставили будівлю «Укрпошти» на вул. Свободи, 309 у місті Яремче

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи про можливу змову учасників тендеру з продажу нерухомості «Укрпошти» в місті Яремче. Про це повідомило Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ.

7 травня АМКУ повідомило про початок розгляду справи за ознаками вчинення ПП «Світахо» та підприємцем Володимиром Горбатюком, якому, власне, належить ПП «Світахо», порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Обидва учасники брали участь в організованому «Укрпоштою» аукціоні з продажу комплексу будівель площею 1079 м² в центрі міста на вул. Свободи, 309 у місті Яремче, Івано-Франківської області.

«В ході попереднього дослідження обставин аукціону Західне МТВ АМКУ виявило факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними YouControl, ПП «Світахо» зареєстроване у селі Ільпінь, Здолбунівського району, Рівненської області у 2005 році. Засновником та кінцевим бенефіціаром є Володимир Горбатюк. Основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами й устаткованням.

Нагадаємо, після того як 7 січня 2026 року не відбулись торги, на аукціон продаж офісу «Укрпошти» в Яремчі виставили вдруге. Під час другого аукціону, який відбувся 17 лютого 2026 року, приміщення продали за 21,2 млн грн київській торговельній фірмі «Медіастеп», маріупольцю Володимиру Сапронову та Сергію Небелиці з Шостки.