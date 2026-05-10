Німеччина не хоче залучати колишнього канцлера Герхарда Шредера до переговорів з Росією

Уряд Німеччини відхилив пропозицію Владіміра Путіна щодо залучення 82-річного колишнього канцлера Герхарда Шредера до перемовин як посередника між Росією та Євросоюзом. Про це у неділю, 10 травня, повідомили Reuters, Süddeutsche Zeitung та Deutsche Welle з посиланням на співрозмовників в урядових колах Німеччини.

Вказується, що офіційний Берлін не сприйняв пропозицію Путіна як справжню готовність до дипломатії. Там вважають, що ця пропозиція є «фіктивною» й має на меті розколоти західний альянс. Формат запропонованих російським диктатором переговорів назвали непереконливим, оскільки він не змінив своїх вимог. Німецькі урядовці наголосили, що для підтвердження серйозності намірів Росія має продовжити оголошене напередодні триденне перемир’я.

Водночас представники Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить Герхард Шредер, підтримали пропозицію Путіна. Там закликали німецьку владу розглянути такий формат переговорів.

«Ми не можемо допустити, щоб долю України та європейської безпеки вирішували виключно США та Росія. Нашою метою має бути місце за столом переговорів. Якщо однією з умов для цього є залучення колишнього канцлера Німеччини, це слід зважити у тісній координації з нашими європейськими партнерами, а не відкидати категорично від самого початку», – заявив речник із питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Адіс Ахметович.

Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з жовтня 1998 до листопада 2005 року. Після відставки він працював у російських енергетичних компаніях. Шредер лобіював інтереси російської державної компанії «Газпром» та керував консорціумом із будівництва першого «Північного потоку», а також брав участь у реалізації проєкту «Північний потік-2». Пізніше Шредер очолював раду директорів «Роснефть».

У 2020 році Шредер закликав зняти санкції з Росії, оскільки, за його словами, «жоден президент РФ не поверне Крим», а мир на Донбасі, на його думку, можливий лише за умови федералізації України. У квітні 2023 року, коментуючи воєнні злочини Росії в Бучі, Шредер заявив, що «накази надходили не від пана Путіна, а від нижчої інстанції».

Нагадаємо, 9 травня Володимир Путін заявив, що як переговорника між Росією та Європою він бачить лідера, який «не наговорив якоїсь гидоти» про Росію. Найкращою кандидатурою він назвав колишнього канцлера Герхарда Шредера.