Комітет проголосував за постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з третього разу

У середу, 20 серпня, Регламентний комітет проголосував за постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної ради. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Комітет проголосував за постанову лише з третього разу.

«З третього разу Регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку», – йдеться у повідомленні.

Железняк додав, що відповідна ініціатива буда підтримана 5 голосами членів комітету, що є мінімально необхідною кількістю. Сама Безугла не зʼявилася на засідання.

Варто зазначити, що ще наприкінці липня народні депутати закликали виключити Безуглу із засідання парламенту. Железняк тоді заявляв, що вона порушила регламент, оскільки під час виступів низки парламентарів із трибуни закривала їм мікрофон. Він також згадував про її пост щодо загибелі нардепа від «Голосу» Ярослава Рущишина у якому Безугла згадала, що він «загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі». При цьому вона дорікала загиблому депутату, що той не порушував питань, пов’язаних з обороною. Однак тоді спікер Руслан Стефанчук не поставив вимогу щодо її виключення на голосування.

Доповнено о 18:08. Раніше депутатка Софія Федина писала, що основна тема, яка зупиняла всю роботу Верховної Ради 20 серпня, було саме питання відсторонення від засідань Безуглої. За її словами, Безугла нібито намагалася попросити вибачення за свої недоречні дописи у фейсбуці, зокрема, після загибелі Ярослава Рущишина та натомість «з трибуни наговорила ще більше гидоти».

«Слуги і ОПЗЖ дали перерву з заміною на виступ Марʼяні, яка вибачилась за те, що «можливо, когось образила, коли згадувала про смерть». Потім додала, що якщо не можна згадати, що зробила людина після смерті, то що ця людина дарма жила, обплювала «людей з картинками» і далі … по звичному Марʼяниному сценарію. В залі скандал», – зазначила нардепка Ірина Геращенко.

Сама Безугла опублікувала у фейсбуці текст своєї промови, у якій вкотре розкритикувала парламент.

Доповнено о 20:17. Згодом Безугла заявила, що подає в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету, апелюючи до подвійних стандартів стосовно неї.

Нагадаємо, Безугла потрапила до парламенту від партії «Слуга народу» у 2019 році. Вона відома критикою військового керівництва України, ініціативами щодо покарання військовозобов’язаних українців за кордоном, заявами про мобілізацію жінок, волонтерів та іншими скандальними дописами у соцмережах, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

15 липня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. 17 липня Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу». А вже 19 вересня стало відомо, що Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці голови оборонного комітету.

У липні 2025 року депутатка після звинувачень у відсутності емпатії та дивній поведінці розповіла, що має синдром Аспергера.