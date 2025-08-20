В Афганістані сталась ДТП, загинули десятки людей

На заході Афганістану сталась масштабна ДТП за участі автобуса, вантажівки та мотоцикла. Внаслідок аварії загинули 79 людей. Про це у середу, 20 серпня, повідомило інформаційне агентство Афганістану Pajhwok.

Аварія сталась у вівторок, 19 серпня, у в західній провінції Герат. Автобус, який прямував з міста Іслам-Кала до столиці Афганістану Кабул, на кільцевій дорозі зіткнувся з мотоциклом, а потім врізався у вантажівку Mazda, внаслідок чого загорівся. У ДТП загинули 79 людей, серед яких водії автобуса, вантажівки, мотоцикла, а також 17 дітей. Ще щонайменше троє людей отримали важкі травми.

Відомо, що автобус перевозив афганських біженців, які повернулися з Ірану. Йдеться про літніх людей, жінок та дітей. За даними правоохоронців, причиною аварії є перевищення швидкості водієм автобуса.

Місцева влада висловила співчуття родинам загиблих та наголосила, що екстрені служби одразу прибули на місце ДТП, а постраждалих швидко доставили до лікарні.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на півдні Мексики сталась аварія за участі вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення загинула 41 людина.