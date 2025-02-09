Автобус, який зіткнувся з вантажівкою, повністю вигорів

Уранці суботи, 8 лютого, на півдні Мексики сталася смертельна аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Унаслідок інциденту загинула 41 людина, повідомило агентство Reuters з посиланням на уряд штату Табаско в неділю, 9 лютого.

Пасажирський автобус їхав між курортним містом Канкун на узбережжі Мексики й Табаско, коли зіткнувся з вантажівкою.

«Автобус, який перевозив 48 людей, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і двоє водіїв…водій вантажівки також загинув», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що автобус повністю згорів. Наразі рятувальникам вдалось ідентифікувати лише 18 тіл загиблих, тривають пошукові роботи.

«Автобусний оператор Tours Acosta висловив “глибокий жаль з приводу того, що сталося” у своєму повідомленні на Facebook, додавши, що працює з владою, щоб з'ясувати, що сталося, і чи не перевищував автобус дозволену швидкість», – додає Reuters.