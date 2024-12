Біля Мумбаю під час випробувань Військово-морських сил Індії швидкісний військовий катер врізався у цивільний пором із сотнею пасажирів. Внаслідок зіткнення загинули 13 людей, ще 100 вдалося врятувати, повідомили у пресслужбі ВМС країни 18 грудня.

Під час військових навчань водій не впорався з керуванням через несправність двигуна та зіткнувся із пасажирським поромом, який перебував у гавані Мумбаї.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно, як військовий катер намагається вирівнятися на воді, проте все ж врізається у пором.

Speedboat rammed into #ferry



Unverified footage appears to show a speedboat intentionally ramming into the side of the passenger vessel at high speed.#Mumbaiboataccident #mumbai pic.twitter.com/tp8c62WdUZ