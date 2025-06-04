Автор відомого роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний усе життя відсторонювався від своєї творчості – він не соромився її, але не хотів популярності та слави, пишучи під псевдонімом. Люди знали його як чиновника, але мало хто знав, що вночі він невтомно творить нові шедеври.

ZAXID.NET публікує цікаві факти із біографії Панаса Мирного, які можуть не розповідати у школі.

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Панас Рудченко, який стане відомим під псевдонімом Панас Мирний, народився у Миргороді на Полтавщині у 1849 році та був третьою дитиною у сім’ї. Хлопчик був доволі тихим, скромним та замкнутим у собі, зараз його б можна було назвати інтровертом. Він навчався спершу у Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищах. Працювати пішов рано – у 14 років.

У 1863 році у Гадяцькому повітовому суді розпочалась чиновницька служба Панаса, якій він присвятив майже 40 років свого життя. Він працював на різних посадах, зокрема був помічником бухгалтерів у казначействі, працював на різних посадах у казенній палаті, навіть дослужився до чину дійсного статського радника.

Панас Мирний рано почав працювати та майже 40 років присвятив чиновницькій службі

Панас обрав чиновницьку кар’єру не з власної волі. Батько Панаса був бухгалтером і вирішив, що усі його сини повинні стати чиновниками, а донька має вийти заміж за клерка. Він вважав, що держслужба обов’язково гарантує його дітям «шматок хліба». Та справжнім покликанням Панаса була література.

Свій перший вірш «Україні» чоловік друкує у львівському журналі «Правда» під псевдонімом Опанас Мирний. Літературна праця стала для Панаса Мирного ковтком свіжого повітря. У 1877 році у Женеві Михайло Драгоманов надрукував Панасову повість «Лихі люди». Саме у Женеві у 1880 році вперше надрукували його відомий роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – твір він закінчував разом із братом Іваном Біликом (Рудченком).

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Панаса Мирного називають одним із найбільш плідних письменників свого часу – йому належало близько тисячі творів, більшість яких так і залишилась рукописами. Зокрема 718 оригінальних та перекладних поезій, 9 драм, 69 великих та малих прозових творів, 40 прозових уривків без назв.

Чиновник, який був таємним письменником, одружився у 40 років із Олександрою Шейдеман – капітанською донькою, яка була молодшою за Панаса на 14 років. Пара познайомилась у Полтаві на літературному вечорі, на момент знайомства у Олександри був наречений – лікар у Петербурзі. Панас писав дівчині романтичні листи, у яких називав її Шурочкою, і зміг її причарувати. Дружина була освіченою, любила бали, театр, але до творчості Панаса була байдужою. Подружжя виховало трьох синів, двоє з яких загинули на війні.

Письменник одружився у 40 років із Олександрою Шейдеман – капітанською донькою, яка була молодшою за нього на 14 років

Панас Мирний не хотів слави та публікував усі свої твори під псевдонімом, тому публіка й не знала, що чиновник насправді є письменником. Його називали «напівміфічною істотою», яку так і не змогли розгадати до кінця.

У 1892 році письменник вперше розсекретив себе. Після завершення вистави «Лимерівна» за п’єсою Панаса Мирною публіка аплодувала та вигукувала «Автора! Автора!». Панас Мирний був присутній у залі, розгубився та вийшов на сцену. Навіть після цього випадку він відмовляв у інтерв’ю та був проти будь-яких публічних згадок про нього.

Родина Рудченків на веранді свого будинку на Кобищанах (фото "НУШ")

Із 1903 року Панас Мирний із родиною оселився у власному будинку у Кобищанах (на той час передмістя, а зараз район Полтави). Біля хати він висаджував фруктові дерева, а з їхніх плодів варив варення.

Він товаришував із Марією Заньковецькою, Лесею Українкою, Оленою Пчілкою, Михайлом Коцюбинським, Гнатом Хоткевичем та радо зустрічав їх у себе вдома.

Портрет Панаса Мирного художника Миколи Підгорного

Панас любив творчість Тараса Шевченка та з дитинства захоплювався українською мовою, зокрема, читаючи «Кобзар». Коли у 1914 році влада заборонила вшанування пам’яті Шевченка письменник написав відозву, де висловив протест та обурення діями російської влади. Після цього Мирного розшукували як «політично підозрілу особу». Панас Мирний протягом усього життя конспірувався, приховуючи своє життя від широкого загалу.

Письменник помер у 1920 році від інсульту. Згодом у домі, де він жив, відкрили меморіальний музей, першим директором якого був син Панаса Мирного – Михайло.

При підготовці матеріалу використані дані вікіпедії, «Суспільного», Gazeta.ua та «Нової української школи».