Близько 60 років Улас Самчук провів у еміграції, але центром свого життя вважав рідне українське село. Він народився та ріс під час війни, був свідком повстань та одним із перших розповів світу про трагедію Голодомору 1932-1933 років.

Письменник, журналіст, публіцист показував світові невідому Україну, приділяючи увагу національним темам. Він не дожив всього кілька років до проголошення незалежності, а у часи президенства Януковича його твори вилучили з обов’язкової шкільної програми.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти про життя Уласа Самчука, якого не вдасться викреслити з історії.

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Улас Самчук народився у 1905 році у селі Дермань Волинської губернії (зараз Рівненська область) в родині заможних селян. Своє село хлопець дуже любив та називав «центром на планеті».

З дитинства Улас Самчук був дуже допитливим та спраглим до знань. Він навчався у школі при Дерманській Свято-Феодорівській учительській семінарії, а згодом у Кременецькій українській мішаній приватній гімназії, яку так і не закінчив, бо його призвали до польського війська, звідки згодом він утік.

Улас Самчук у юності

Хлопець втік до Ваймарської Німеччини, де працював наймитом у міщанина, був вільним слухачем у Бреславському університеті, вивчав німецьку мову. Цікаво, що німецьку мову Самчуку допомагала вивчати мати Германа Блюме – через 15 років саме завдяки Блюме нацисти випустили заарештованого Уласа Самчука з Рівненської в’язниці.

Своє перше оповідання «На старих стежках» Улас Самчук надрукував у варшавському журналі. Через кілька років письменник почав співпрацювати з «Літературно-науковим вісником», «Дзвонами» та іншими часописами.

Із 1929 року Самчук переїхав до Чехословаччини – на той час Прага була центром українського наукового та культурно-мистецького життя в еміграції. Улас Самчук так і не закінчив жодного ВНЗ, хоч навчався в Українському вільному університеті. Протягом життя чоловік багато часу приділяв самоосвіті, добре знав польську, німецьку, чеську, російську мови.

Саме під час «чеського періоду» Улас Самчук пише свої знакові твори, що принесли йому популярність. У 1933 році він написав роман «Марія» – один з перших художніх творів про Голодомор, який він присвятив «матерям, що загинули голодною смертю на Україні в 1932-1933 роках».

Найвидатнішим твором Самчука називають трилогію «Волинь»

Найвидатнішим твором Самчука називають трилогію «Волинь». Саме за цей роман письменника висували на Нобелівську премію, але через брак перекладів та промоції він так її і не отримав. Самчук також автор першого роману у світовій літературі про радянську систему ГУЛАГу – «Темнота» (1957).

Самчук очолював секцію митців, письменників і журналістів культурної референтури Проводу українських націоналістів, створеної в 1937 році з ініціативи Євгена Коновальця. У 1941 році разом із Оленою Телігою, Олегом Ольжичем у складі похідної групи ОУН повернувся на українську землю, де працював редактором газети «Волинь» – там також працював брат Симона Петлюри Олександр.

Зліва перший ряд: Орест Чемеринський, Олена Теліга, Улас Самчук. Другий ряд: Михайло Михалевич, Омелян Коваль, Юрій Русов. Львів, літо 1941 р.

За свої патріотичні погляди, викладені в статті «Так було і так буде», Уласа Самчука заарештували нацисти, і він місяць пробув у в’язниці – його випустили через «заступництво відомих діячів». У статті журналіст сміливо писав, що без вільної України «не може бути здоровою ціла Європа». Після свого звільнення Самчук знову емігрував до Німеччини, був членом УНР у вигнанні, головою МУРу (Мистецького українського руху).

«Народився під час війни, виріс під час війни, зрів під час війни. 11 років війни і революції, 15 років вигнання, тільки 14 років миру. Польська, німецька, мадярські в’язниці. Тричі нелегальний перехід кордонів. Свідок повстання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської України – свідок їх упадку. Свідок двох найбільших воєн в історії світу. Царі, королі, імператори, президенти, диктатори, Муссоліні, Гітлер, Сталін. Голод 1932-1933 років…», – згадував своє життя сам Улас Самчук.

Улас Самчук хотів бути «літописцем українського простору у добі, яку сам бачив, чув та переживав». Письменник із 82 років життя прожив в Україні всього 22. Він помер у Торонто (Канада) у 1987 році.

Після здобуття незалежності твори Самчука почали вивчати в українських школах. У часи президенства Віктора Януковича його твори Самчука, зокрема «Марія» та уривки «Волині», вилучили із обов’язкової шкільної програми.

При підготовці матеріалу використані дані Вікіпедії, Українського інституту національної пам’яті, «Суспільного», проєкту «Велич особистості» та національної історичної бібліотеки України.