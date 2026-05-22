Учні рівненських ліцеїв і гімназій відпочиватимуть із 1 червня до 31 серпня

Рівненська міська рада оприлюднила графік літніх канікул у школах міста та громади. Цьогоріч усі навчальні заклади матимуть однакові дати відпочинку. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти на інформаційний запит ZAXID.NET.

Коли почнуться літні канікули 2026 у школах Рівного:

Рівненський ліцей № 1 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 2 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 3 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 5 ім. Олександра Борисенка (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 6 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 7 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 8 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 9 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 10 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 11 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 12 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 13 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 14 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 15 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 16 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 17 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 18 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 19 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 20 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Колегіум» (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 22 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 23 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненська гімназія № 24 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 25 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 26 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 27 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей № 28 (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Центр надії» ім. Надії Маринович (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Український» (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Лідер» (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Гармонія» (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський ліцей «Елітар» (1 червня – 31 серпня 2026);

Квасилівський ліцей (1 червня – 31 серпня 2026);

Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» (1 червня – 31 серпня 2026).

Додамо, що цьогоріч навчальний рік у всіх школах Рівного завершиться 29 травня, свято останнього дзвоника проведуть у той же день. Вручення атестатів для одинадцятикласників попередньо запланували з 18 червня.