Луцька міськрада оприлюднила детальний графік літніх канікул у всіх школах
У громаді затвердили єдині дати канікул для всіх навчальних закладів
Учні луцьких ліцеїв і гімназій відпочиватимуть із 1 червня до 31 серпня
Луцька міська рада оприлюднила графік літніх канікул у школах міста та громади. Цьогоріч усі навчальні заклади матимуть однакові дати відпочинку. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти на інформаційний запит ZAXID.NET.
Коли почнуться літні канікули 2026 у школах Луцька:
- Луцький ліцей №1 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №2 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №3 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №5 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький навчально-реабілітаційний центр (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №7 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький інституційний ліцей №8 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №9 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №10 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №11 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №12 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №15 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №16 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №17 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №18 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №19 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцька гімназія №20 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №22 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №23 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №24 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №25 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №26 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №27 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Луцький ліцей №28 з посиленою фізичною підготовкою (1 червня – 31 серпня 2026);
- Прилуцька гімназія №29 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Боголюбська гімназія №30 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Жидичинська гімназія №31 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Заборольський ліцей №32 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Княгининівський ліцей №34 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Клепачівська гімназія №35 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Кульчинська початкова школа №36 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Одерадівська гімназія №37 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Рокинівська гімназія №38 (1 червня – 31 серпня 2026);
- Шепельська гімназія №39 (1 червня – 31 серпня 2026).
Додамо, що цьогоріч навчальний рік у всіх школах Луцька завершиться 30 травня, а свято останнього дзвоника проведуть 30 або 31 травня, залежно від формату навчального тижня. Вручення атестатів для одинадцятикласників у Луцьку попередньо запланували на 26 червня.
