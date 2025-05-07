Івана Котляревського називають основоположником нової української літератури. У важкі часи джерелом його сили був народ: саме «живою», народною мовою написана його поема «Енеїда». Пропонуємо ближче познайомитись із геніальним автором, яким захоплювався Тарас Шевченко.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти про життя, творчість та нерозділене кохання Івана Котляревського, які можна не знайти у шкільній програмі.

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Іван Котляревський народився у Полтаві в 1769 році, походив із зубожілого козацького старшинського роду, батько працював канцеляристом у Полтавському магістраті. Згодом Котляревські отримали дворянське звання. Іван навчався у духовній семінарії, але після смерті батька покинув навчання.

Із юності Котляревський любив писати вірші, його навіть називали «римачем» через вміння знаходити рими. Після навчання у духовній семінарії він недовго працював канцеляристом, а потім почав вчителювати.

У біографії письменника є згадка про його єдине та нерозділене кохання. Котляревський влаштувався домашнім вчителем у заможного пана, де закохався у хатню працівницю Марію Семикон. Іван вчив дівчину грамоті, а вона впізнавала у його віршах себе. Котляревському так подобалась дівчина, що він наважився попросити благословення у пана, але той сказав, що дівчина уже обіцяна іншому. Після відмови хлопець покинув будинок. Згодом він передав Марії листа із зізнанням у коханні та вклав до конверта обручку, але відповіді так і не отримав.

Портрет Івана Коляревського (художник Іван Їжакевич)

Можливо через нерозділене кохання, у 27 років Іван Котляревський пішов на військову службу, якій віддав 12 років свого життя. Він брав участь у задунайських походах російсько-турецької війни, відзначався хоробрістю та безстрашністю, зокрема при взятті фортець Бендери та Ізмаїл.

Вперше три перші частини поеми «Енеїда» Котляревського, яку він написав на сюжет однойменного твору римського поета Вергілія, надрукували у 1798 році без дозволу автора. Рукопис опинився у руках поміщика Микола Парпури, який завідував друкарнею, і чиїм коштом видали три частини «Енеїди». Котляревський розгнівався і увічнив цього поміщика в поемі, як «якусь особу мацапуру», яку в пеклі «шкварили на шашлику».

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Попри те, що «Енеїда» – це унікальна сатира на московську імперію, її схвально сприйняли. Безумно Котляревському додало сил те, що російська влада нічого не зрозуміла та не знайшла прихованих підтекстів, і згодом він продовжив свою роботу над «Енеїдою».

«Енеїда» стала першим твором в українській літературі, написаним народною мовою, а головний герой твору є символом народу. Повністю поему надрукували у 1842 році уже після смерті Котляревського. Цей твір є першокласним джерелом з українознавства, українського побуту та культури XVIII століття. Відомо, що «Енеїду» з автографом Котляревського зберігав імператор Олександр І, є згадки, що примірник цього твору мав навіть Наполеон І Бонапарт.

Котляревський був наглядачем «Дому для виховання дітей бідних дворян», протягом п’яти років був директором Полтавського вільного театру, для якого писав власні п’єси, зокрема й відому «Наталку Полтавку» та водевіль «Москаль-чарівник», які стали основою нової української драматургії. Котляревський допоміг викупити з кріпацтва актора Михайла Щепкіна.

Письменник мав чудове почуття гумору, був товариським та любив вигадувати жарти, через що його часто запрошували в гості. До слова, спершу Котляревський задумував «Енеїду» як збірку жартів.

Іван Котляревський входив до полтавської масонської ложі «Любов до істини», яку розпустили за наказом царя. Члени ложі обговорювали можливі реформи Олександра І та їх наслідки для Полтавської губернії. Він був також членом і співавтором програмових документів таємного «Товариства малоросійського».

Під час слідства про повстання декабристів ця інформація сплила, але без наслідків для Котляревського. У нього була покровителька – Варвара Рєпніна, дружина генерал-губернатора Миколи Рєпніна, яка замовляла у Котляревського переклад з французької Дюкена для Полтавського інституту шляхетних дівчат. Декабрист Сергій Волконський писав: «Котляревського від каторги врятувала жінка, яка його любить». Проте ці почуття, ймовірно, не були взаємними.

Служниця Котляревського згадувала, що він ставився привітно до простих людей, любив жартувати та завжди усміхався. Письменник ніколи не був одруженим, він помер у Полтаві у 1838 році. Його спадкоємицею стала економка.

Будинок Івана Котляревського у Полтаві (автор Тарас Шевченко)

Прихильником Івана Котляревського був Тарас Шевченко, який після звістки про смерть письменника написав вірш «На вічну пам’ять Котляревському». У 1845 році Шевченко приїхав у Полтаву, щоб віддати останню шану та вклонитись могилі Котляревського, а також намалював будинок Котляревського аквареллю.

При підготовці матеріалу використано дані Вікіпедії, «Суспільного», Українського інституту нацпам’яті, видання «Українки» та проєкту «Велич особистості» з YouTube «Телеканалу Рада».