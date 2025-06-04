Ігор Мустеца є заступником генпрокурора України з 2020 року

Під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци значно розбагатіли: вони придбали елітну нерухомість у Києві та Чернівцях, а також авто на сотні тисяч доларів. Окрім того, батько посадовця вивіз до Румунії 1,1 млн доларів та 100 тис. євро готівкою, яку не задекларував. Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Відомо, що у 2020 році Ігор Мустеца став заступником генпрокурора. З того часу він орендує квартиру (140 м²) у Новопечерських Липках в центрі Києва. Оренда подібної квартири зараз коштує приблизно 1800 доларів (понад 75 тис. грн) на місяць, що становить половину зарплати Мустеци в Офісі генпрокурора. Також з минулого року 44-річний посадовець щомісяця отримує 9,5 тис. грн пенсії.

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У розслідуванні йдеться, що наприкінці 2022 року матір заступника генпрокурора Любов Мустеца стала офіційною власницею квартири (202 м²) в елітній новобудові «Парус» у Чернівцях. Нині подібна нерухомість коштує щонайменше 200 тис. доларів.

«Інвестувала в цю нерухомість пані Любов ще у 2015 році. На той момент 1 м² коштував близько 10,5 тис. грн. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила понад 2,1 млн грн (за тодішнім курсом – 101 тис. доларів)», – ідеться в матеріалі.

Відомо, що з 2022 року в цій квартирі мешкають 44-річний Ігор Мустеца з дружиною Катериною та дітьми. У цій же будівлі Любов Мустеца має невелике нежитлове приміщення.

Як розповіли розслідувачі, мати заступника генпрокурора веде роздрібну торгівлю з лотків і на ринках з 2008 року. У 2021-2024 роках її щорічний дохід становив близько 1 млн грн.

Батько Ігоря Мустеци, Василь, із 2017 року є підприємцем у сфері будівництва. У 2024 році він став співзасновником будівельної компанії «В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ», яка за рік роботи зазнала майже 100 тис. грн збитків.

Василь Мустеца також володів частками в низці інших компаній. З 2021 по 2024 рік його доходи зросли із понад 1 млн грн до понад 4,5 млн грн на рік.

У березні 2022 року батько заступника генпрокурора вивіз до Румунії 1,1 млн доларів і 100 тис. євро готівкою, яку не задекларував. Митниця оштрафувала чоловіка на суму 1700 грн, однак той оскаржив цей штраф у суді.

Цікаво, що після цього випадку Ігор Мустеца задекларував банківський рахунок дружини в Румунії. Час його відкриття збігається з поїздкою батька.

У травні 2023 року батько Ігоря Мустеци купив автомобіль Mercedes-Benz GLE 400D2022 року випуску за щонайменше 80 тис. доларів. Ще через рік він придбав будинок у Чернівцях площею 84 м².

«А в жовтні того ж року (2024-го – ред.) оформив на себе земельні ділянки та два таунхауси в чернівецькому ЖК Family Town, площею по 117 м² та загальною вартістю від 190 тис. доларів. Чоловік, щоправда, ці котеджі не купував: він викупив паї для майбутнього будівництва. Так, один будинок йому обійшовся всього у 31 тис. доларів», – кажуть журналісти.

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк також є підприємцями – подружжя торгує рибою у Чернівцях. Зараз у них три рибні кіоски. Також до сімейного бізнесу залучена дружина заступника генпрокурора Катерина Мустеца.

Катерина Мустеца зареєстрована підприємицею уже 10 років. Після призначення чоловіка на посаду її річний дохід зріс у кілька разів – із 1 млн грн у 2021 році до понад 5 млн у 2024 році. Попри це, орендувати торгову точку жінка офіційно почала лише цьогоріч.

Наталія Антонюк із чоловіком Володимиром у 2024 році задекларували 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн – на Володимира.

Проаналізувавши податкові дані та рентабельність подібного бізнесу, журналісти дійшли висновку, що реальний місячний прибуток з одного рибного кіоску може становити 40–80 тис. грн.

Після початку широкомасштабної російської агресії сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали Volkswagen Touareg 2024 випуску і Hyundai Encino 2021 року. Загальна вартість авто – близько 100 тис. доларів.

Окрім того, восени 2022 року Наталія Антонюк стала власницею квартири площею 118 м² у київському ЖК «Французький квартал-2». Нині ринкова вартість такої квартири із ремонтом – понад 445 тис. доларів. Квартиру жінка отримала у подарунок від 73-річного пенсіонера Давида Вайнштейна. У 2020 році чоловік купив квартиру за понад 2,5 млн грн, що становить половину її ринкової ціни. У договорі дарування об’єкт оцінили вже у 8 млн грн.

hromadske встановило, що Вайнштейн офіційно зареєстрований у селі Шубранець, по сусідству із родинним будинком батьків Ігоря Мустеци. Також пенсіонер володіє квартирою (53 м²) у тому самому ЖК «Парус» у Чернівцях, де у 2022 році придбала нерухомість мати заступника генпрокурора.

Журналістам не вдалось зв’язатись зі жодним з родичів Ігоря Мустеци. В Офісі генпрокурора відмовилися коментувати походження грошей. Там заявили, що це буцімто особиста, а не публічна інформація.