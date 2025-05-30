У 2017 році Надію Стефанів обрали суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду

Суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Надія Стефанів безплатно проживає у квартирі площею 205 м2 у Києві, якою володіє її племінниця Валентина Хорошавцева. Остання є громадянкою Росії, і не мала достатніх доходів для придбання нерухомості в центрі Києва та на Прикарпатті. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свободи») 30 травня.

Журналісти виявили у майновій декларації Стефанів за 2024 рік, що з 2020 року суддя на умовах «позички» (безоплатно – ред.) користується квартирою, яка перебуває у власності «іноземної громадянки» Валентини Хорошавцевої.

«Хорошавцева є племінницею судді Стефанів та громадянкою РФ. Зареєстрована Валентина Хорошавцева в місті Томськ, де, відповідно до інформації новинних сайтів, за часів Радянського Союзу навчалася і працювала і її тітка, суддя Стефанів», – ідеться в матеріалі.

Валентина Хорошавцева

Згідно з витягом з держреєстру нерухомості, квартиру в київському ЖК бізнес-класу «Андерсен» росіянка Хорошавцева купила у 2016 році, коли Стефанів іще очолювала апеляційний суд Івано-Франківської області.

У декларації судді вартість квартири становить 1,8 млн грн, хоча за даними профільних сайтів з продажу нерухомості, ринкова вартість квартири такої ж площі на час купівлі становила понад 5 млн.

Що цікаво, дочка Стефанів Надія Микитин теж живе у квартирі Валентини Хорошавцевої. Микитин обіймає посаду судді Івано-Франківського окружного адмінсуду.

«Мешкає вона у квартирі площею 98 м2, яка належить її двоюрідній сестрі Хорошавцевій. Цю нерухомість в Івано-Франківську вона придбала у 2011 році у 23-річному віці. Тоді ж купила там і гараж. Коштували квартира та гараж, відповідно до даних держреєстру нерухомості, близько 400 тис. грн (на той момент близько 50 тис. доларів)», – розповідають журналісти.

Надія Стефанів (ліворуч) та Надія Микитин

Росіянка Хорошевцева має ще одну квартиру (102 м2) в Івано-Франківську, яку придбала у 2014 році.

Водночас згідно з даними пенсійного фонду РФ, ані Хорошевцева, ані її сім’я, не мали достатніх офіційних коштів для придбання цього майна.

У коментарі «Схемам» суддя Верховного суду Надія Стефанів підтвердила, що квартира, де вона живе, належить її племінниці, громадянці РФ, тоді як сама Хорошавцева заперечила, що купувала нерухомість в Україні.

Зі слів Стефанів, Хорошавцева та її родина нібито планували переїзд до України, тому продавали нерухомість у Томську. Однак, ці плани не реалізувалися через смерть її сестри.

Також суддя заявила, що гроші на квартири в Україні її родичі нібито отримали від продажу російської нерухомості. Але Хорошавцева та її родичі навпаки купували нерухомість в РФ вже після того, як в них з’являлися квартири в Україні.

«Своє житло в Росії у Валентини Хорошавцевої, згідно з отриманими “Схемами” документами, з’явилося лише у 2018 році. Вона взяла в іпотеку квартиру площею 60 м2», – додають журналісти.

Чоловік Хорошавцевої, якого суддя Верховного суду представила як бізнесмена, насправді довгий час працював з дружиною на «Сибірському хімічному комбінаті», який, за даними українського аналітичного центру DixiGroup, виробляє «матеріали, що підтримують ядерний арсенал та систему озброєння Росії».

Сама Валентина Хорошавцева, яка володіє чотирма обʼєктами нерухомості в Києві та Івано-Франківську, заперечила придбання цього майна. Вона кинула слухала, коли журналісти почали розпитувати про родинні зв’язки з суддею Верховного суду.

Дочка судді Надія Микитин відмовилася пояснити, як її двоюрідна сестра купила нерухомість в Україні. Вона заявила, що повідомить про це 29 травня, під час співбесіди на посаду судді в апеляційну інстанцію. Утім, на засіданні Вищої кваліфкомісії вона попросила, щоб дослідження майнових питань, які стосуються її родичів, проводили у закритому режимі без онлайн-трансляції.

«Схеми» повідомляють, що у 2014 році Надія Стефанів підтримала «диктаторські закони» 16 січня, які суттєво обмежували права українців та стали передумовою для початку активніших сутичок під час Революції Гідності. Ці нововведення, згідно з оцінкою громадського руху «Чесно», «передбачали розширення можливості влади для покарання протестувальників, визнавали громадянське суспільство «екстремістами» та «іноземними агентами» тощо.

У 2017 році Стефанів обрали суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а у 2023 році вона була виконувачкою обов’язків на час обрання нового голови.