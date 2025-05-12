Обов’язки голови Держмитслужби виконує Сергій Звягінцев

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 12 травня, направили до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови Державної митної служби України, який не задекларував будинок у передмісті Києва.

За даними слідчих, голова Держмитниці у 2021–2023 роках не вказав в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м2 та земельну ділянку під ним. Нерухомість коштує понад 100 тис. доларів. Посадовець оформив будинок та землю на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

«Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями», – додають у дописі.

Ім’я підозрюваного не називають та за даними Держмитслужби, обов’язки голови відомства з 2020 року виконує Сергій Звягінцев.

Раніше повідомляли, що керівники секретаріатів комітетів у Верховній Раді отримали мільйонні доходи у 2024 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів цих самих комітетів.