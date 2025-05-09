ДБР перевірить причетність жінки до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність

Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції у п’ятницю, 9 травня, повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії через не задеклароване майно на понад 3 млн грн.

Як встановили детективи, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік:

квартиру в елітному житловому комплексі,

автомобіль, які належать її чоловікові,

дохід чоловіка та його збереження, розміщені на банківських рахунках.

Крім цього, інформація щодо грошових активів, зазначена у декларації чиновниці, виявилася неправдиво. Відтак загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн грн.

«Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років», – йдеться у повідомленні.

Детективи зазначили, що наразі розслідування триває, вони перевірять причетність жінки до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

Зазначимо, hromadske, з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Наталію Абраменкову.

У листопаді видання опублікувало розслідування «МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра», в якому розповідало про жінку. Зокрема, журналісти встановили, що у 2019 році її син Денис, на той момент йому було 20 років, купив квартиру та маленьке приміщення в ЖК «Рівер Парк» у Дніпрі. Квартири такого самого метражу у цьому комплексі коштують близько 3 млн грн. А того самого року в Абраменкових з’явилися ще 2 квартири в елітному ЖК «Грані» у Дніпрі.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що після розслідування журналістів «Слідство.Інфо» про незадеклароване майно дружини прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, урядовець задекларував автомобіль преміумкласу Range Rover Sport.