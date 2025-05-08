Правоохоронці провели обшуки у кабінеті завідувача відділення Волинської обласної психіатричної лікарні

Завідувача одного з відділень Волинської обласної психіатричної лікарні викрили на корупційній схемі. Підозрюваний за хабарі оформляв ухилянтам фіктивні діагнози, завдяки чому їх визнавали непридатними для служби в армії. Про це повідомила 8 травня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, схема діяла із грудня 2024 по травень 2025 року. Лікар видавав чоловікам призовного віку необхідні медичні документи із фіктивними діагнозами, на підставі яких під час проходження ВЛК їх визнавали непридатними до військової служби.

«Лікаря затримали 7 травня під час отримання чергового траншу від військовозобовʼязаного у розмірі 70 тис. грн. Під час обшуку в кабінеті посадовця вилучили 15 тис. грн», – зазначають у прокуратурі.

За інформацією видання «ВолиньPost», затриманий – Павло Рихлівський. Йому оголосили підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що у квітні цього року Луцький міськрайонний суд виніс вирок колишньому завідувачу відділення Волинської обласної психіатричної лікарні Ігорю Яцкову, який вимагав і отримав від пацієнта 7600 грн винагороди за оформлення довідки про непридатність до військової служби. За скоєне психіатру призначили 34 тис. грн штрафу.