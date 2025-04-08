Луцький міськрайонний суд виніс вирок завідувачу відділення Волинської обласної психіатричної лікарні Ігорю Яцкову за хабарництво. Обвинувачений вимагав і отримав від пацієнта 7600 грн винагороди за оформлення довідки про непридатність до військової служби. За скоєне психіатру призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 3 квітня, у грудні 2024 року до завідувача відділення №2 Волинської обласної психіатричної лікарні Ігоря Яцкова звернувся пацієнт зі скаргами на погіршення стану здоровʼя. Обвинувачений запропонував чоловіку допомогти в оформленні медичних документів, необхідних для визнання його обмежено придатним до військової служби та списання через ВЛК. Останній погодився і 15 січня 2025 року передав лікарю 7600 грн хабара. Тоді його і затримали правоохоронці.

Ігор Яцків повністю визнав свою провину і розкаявся. Він розповів, що вже звільнився з роботи, тому просив суворо його не карати та призначити мінімальне покарання.

Суддя Алла Полюшко визнала лікаря винним за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом) й призначив 34 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.