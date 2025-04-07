Маневицький районний суд Волинської області виніс вирок лікарю-психіатру Анатолію Малярчуку, який вимагав у пацієнта 5000 грн хабара за оформлення документів про встановлення догляду. Обвинуваченого вдруге викрили на корупції. За скоєне йому призначили 8500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 2 квітня, Анатолій Малярчук працює лікарем-психіатром у Маневицькій багатопрофільній лікарні із 2016 року. В обовʼязки обвинуваченого входить, зокрема, видача висновків жителям району, які проходять медичний огляд. Так, 4 квітня 2023 року Анатолій Малярчук повідомив пацієнту, який оформляв документи про встановлення догляду, що за 5000 грн хабара не створить додаткових перешкод. Після цього обвинувачений отримав усю суму.

Анатолій Малярчук визнав свою провину і уклав відповідну угоду з прокурором. Відомо, що лікар опинився на лаві підсудних не вперше. У січні 2023 року його вже судили за отримання 1,7 тис. доларів хабара від ухилянта. Обвинувачений пообіцяв за винагороду вплинути на членів ВЛК, аби ті оформили чоловіку довідку про непридатність до служби. Щоправда, він так цього і не зробив, і в результаті отримав за шахрайство 34 тис. грн штрафу.

Суддя Руслан Ониско визнав Анатолія Малярчука винним за ч. 4 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації) й призначив 8500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.