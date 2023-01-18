Луцький суд оштрафував психіатра Маневицької лікарні Анатолія Малярчука, який виманив в ухилянта 1,7 тис. доларів. Лікар мав посприяти, аби для ухилянта виготовили довідку про непридатність до служби. Частину суми він мав начебто передати членам військово-лікарської комісії, однак цього не зробив, а у підсумку довідки ухилянт так і не отримав. Анатолію Малярчуку інкримінували порушення трьох статей ККУ, але по двох суд визнав його невинуватим: йдеться про переправлення осіб через кордон та підбурювання до надання хабара. Водночас його визнали винним за статтею про шахрайство і призначили мінімальне покарання – 34 тис. грн штрафу.

У суді ухилянт розповів, що на Волинь він приїхав з Полтавщини в травні 2022 року, тимчасово жив у Маневичах. Він шукав можливість виїхати за кордон, і знайомий порадив звернутись до психіатра Маневицької лікарні Анатолія Малярчука. Лікар запевнив, що зможе допомогти оформити довідку про непридатність до служби, яка стане підставою для безперешкодного виїзду з України.

23 червня у селі Липини під Луцьком переселенець передав лікареві основну суму: 1,2 тис. доларів, які психіатр начебто мав передати двом лікарям обласної психіатричної лікарні за оформлення довідки про непридатність до військової служби. Того ж дня він віддав психіатру ще 500 доларів, але після цього його затримали правоохоронці. Як виявилось, до поліції переселенець звернувся ще раніше, бо запідозрив, що лікар ніякої довідки не зробить.

Обвинувачений Анатолій Малярчук лише частково визнав свою провину: він лише визнав, що виманював гроші для власного збагачення, а виконувати обіцянки не збирався. «Про визнання [переселенця] непридатним до військової служби ні з ким не домовлявся, просто консультував потерпілого як себе поводити, що розповідати лікарям, коштів жодному з них не передавав та не мав такого наміру, так як хотів їх всі привласнити. Повноважень вплинути на рішення комісії він не мав. Своїми словами та поведінкою [...] він намагався переконати потерпілого, що може вирішити ці питання, робив це, щоб надати більше пафосу та щоб потерпілий не сумнівався у тому, що він розповідав», – такі свідчення дав у суді обвинувачений.

Тож Анатолій Малярчук визнав себе винним лише у шахрайстві, але водночас зазначив, що на злочин пішов лише через провокацію самого ухилянта.

Суддя Алла Полюшко виправдала психіатра за статтями про переправлення осіб через кордон та про отримання хабара. «Обвинувачений не мав реального наміру сприяти у наданні [ухилянту] відповідного документу, який би усував законні перешкоди для виїзду за кордон; він не міг самостійно поставити такий діагноз та видати відповідний документ; він ні з ким, хто був уповноважений на прийняття такого рішення, про це не домовлявся, тому кваліфікація його дій за вказаною статтею також виключається», – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Водночас його таки визнали винним за статтею про шахрайство і призначили мінімальне за цією статтею покарання: 34 тис. грн штрафу. Хабар у сумі 1700 доларів повернуть ухилянту. Крім того, лікар повинен буде оплатити 7,5 тис. грн за експертизи.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції впродовж 30 днів.