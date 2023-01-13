Підозрюваних затримали 12 січня під час спроби переправлення за кордон 48-річного ухилянта

На Волині затримали лікаря, який разом зі спільником допомагав ухилянтам виїхати за кордон. За 10 тис. доларів зловмисники виготовляли фальшиві довідки про начебто непридатність чоловіків призовного віку до військової служби. Затримали спільників під час спроби переправлення у Польщу 48-річного ухилянта.

Про викриття зловмисників стало відомо у п'ятницю, 13 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, лікар одного з територіальних медичних об'єднань зі спільником виготовляли підроблені довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність чоловіків до військової служби, уможливлюючи їхній виїзд за кордон. Свої послуги оцінювали в 10 тис. доларів.

«Затримали спільників 12 січня 2023 року під час спроби переправлення у Республіку Польща 48-річного чоловіка. Під час санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти – майже 29 тис. доларів, 2500 євро, понад 100 тис. грн, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони», – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам вже вручили підозри за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає до дев'яти років тюрми. Встановлюється причетність до незаконної діяльності інших осіб.