Рівненська поліція викрила організатора схеми з переправлення ухилянтів за кордон. Ним виявився мешканець Житомирщини. Наразі слідству відомо про один епізод, коли зловмисник за 3,2 тис. доларів виготовив для ухилянта зі Здолбунова підроблені документи, з якими можна було перетнути кордон. Чи були ще подібні випадки, з'ясовує слідство.

Про викриття злочинної схеми стало відомо у п'ятницю, 23 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, мешканець Житомирської області разом зі спільниками за 3,2 тис. доларів організував переправлення військовозобов’язаного мешканця Здолбунова за кордон. Він виготовив для нього фейкові документи, які начебто давали підставу безперешкодно виїхати з України.

«За свої послуги чоловік взяв 20 тис. грн авансу, решту грошей «клієнт» відправив коли вже були готові документи, які виконавець надсилав замовнику поштою», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже повідомлено про підозру, до суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також у помешканні чоловіка вже провели обшуки, під час яких вилучили докази. Наразі не зазначається, чи вдалось ухилянту виїхати за межі України.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.