Жінку під час отримання 2 тис. доларів затримали київські поліцейські

Керівницю благодійного фонду з Луцька звинувачують у переправленні ухилянтів за кордон. Слідство вважає, що жінка разом зі спільником за 3 тис. доларів пропонувала переправити чоловіків під виглядом водіїв, які возять гуманітарну допомогу. Якщо ж ухилянт хотів залишитись за межами України – сума зростала до 4 тис. доларів. Як повідомляє ВолиньPost, йдеться про керівницю благодійного фонду «Допоможемо разом Україні» Наталію Кушнір.

Про вручення підозр прес-служба Офісу Генпрокурора повідомила у вівторок, 1 листопада. За версією слідства, керівниця благодійного фонду у Луцьку разом із спільником пропонувала чоловікам призовного віку включити їх до системи «Шлях». Це електронна система, за допомогою якої прикордонники перевіряють, чи має людина право на виїзд за межі України.

Таким чином військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ. Вартість такої послуги становила 3 тис. доларів, а для охочих виїхати без повернення в Україну – 4 тис. доларів.

«Правоохоронці затримали керівницю благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів – 2 тис. доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті», – йдеться у повідомленні.

На YouControl зазначено, що фонд «Допоможемо разом Україні» зареєстрували сім місяців тому, наприкінці березня 2022 року.

Останній допис на сторінці фонду в Facebook опублікували​ 1 листопада. У ньому звітують про передані декілька ліжок та продукти харчування у Руденський інтернат на Волині, де наразі мешкають переселенці.

Справу розслідують за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.