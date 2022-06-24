Лікаря з Волині затримали за виписування довідок для ухилянтів за $2 тис.
Лікарю загрожує до восьми років ув'язнення
На Волині затримали лікаря, який за 2 тис. доларів виписував довідки про непридатність до військової служби. Його затримали під час отримання частини грошей. Відомо, що він мав спільників, їх встановлює слідство.
Про затримання лікаря повідомили у департаменті стратегічних розслідувань в п'ятницю, 24 червня. Затримання відбулось напередодні, 23 червня. За версією слідчих, лікар пообіцяв чоловікові призовного віку вирішити питання з оформленням висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України за 2 тис. доларів.
У якому саме медзакладі працював лікар, наразі невідомо.
«Оперативники затримали лікаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти фігурант отримував у кілька етапів, частину з яких мав передати своїм спільникам. Усі факти одержання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці», – йдеться у повідомленні.
Йому вже вручили підозру за ч.ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі поліція встановлює осіб, які були спільниками підозрюваного.