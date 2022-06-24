Гроші лікар отримував у декілька етапів, частину з них він мав віддати своїм спільникам

На Волині затримали лікаря, який за 2 тис. доларів виписував довідки про непридатність до військової служби. Його затримали під час отримання частини грошей. Відомо, що він мав спільників, їх встановлює слідство.

Про затримання лікаря повідомили у департаменті стратегічних розслідувань в п'ятницю, 24 червня. Затримання відбулось напередодні, 23 червня. За версією слідчих, лікар пообіцяв чоловікові призовного віку вирішити питання з оформленням висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України за 2 тис. доларів.

У якому саме медзакладі працював лікар, наразі невідомо.

«Оперативники затримали лікаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти фігурант отримував у кілька етапів, частину з яких мав передати своїм спільникам. Усі факти одержання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Йому вже вручили підозру за ч.ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі поліція встановлює осіб, які були спільниками підозрюваного.