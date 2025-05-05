Юрій Савчук керує відділом з питань нотаріату у Закарпатській області

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на суму 2 млн грн керівника відділу з питань нотаріату Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Юрія Савчука та стягнув їх у дохід держави. Про це повідомили в НАЗК 5 травня.

«ВАКС задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту», – зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, у січні НАЗК за результатом моніторингу способу життя Юрія Савчука встановило, що посадовець у 2021 році набув 2 млн грн, за які надалі купив автомобіль Toyota Rav4 2023 року випуску. Водночас чиновник задекларував прибуток розміром майже 355 тис. грн, а 2 млн грн, згідно з декларацією, йому у березні 2021 року подарувала мама Валентина Савчук. На думку правоохоронців, матір Юрія Савчука не має таких прибутків.

Перед цим Вищий антикорупційний суд арештував Toyota Rav4, вартістю майже 1,3 млн грн. Окрім автомобіля, у власності Юрія Савчука – земельна ділянка площею 900 м² у селі Гута на Закарпатті та квартира у Рахові. У 2024 році він заробив 682 тис. грн та задекларував готівкою та на банківських рахунках 42 тис. доларів, 15 тис. євро та понад 90 тис. грн.