Юрій Савчук, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 22 січня, заявила позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати 2 млн грн активів у начальника відділу з питань нотаріату у Закарпатській області Юрія Савчука. Пресслужба САП повідомила, що посадовець у 2021 році незаконно отримав гроші, за які згодом придбав автомобіль Toyota Rav4 2023 року випуску. У декларації Савчука йдеться, що гроші йому подарувала мама.

«Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї й родичів встановлено неможливість набуття цих активів із законних джерел. За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і стягнення їх в дохід держави», – розповіли в САП.

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд вже арештував автомобіль Toyota Rav4. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу про арешт за 15 січня. У ній йдеться, що вартість автомобіля Toyota Rav4, який посадовець купив у вересні 2023 року, становить майже 1,3 млн грн.

Згідно з матеріалами справи, САП вважає, що Юрій Савчук незаконно отримав 2 млн грн у 2021 році. Водночас чиновник задекларував прибуток розміром майже 355 тис. грн, а 2 млн грн, згідно з декларацією, йому у березні 2021 року подарувала мама Валентина Савчук. На думку прокурорів, матір Юрія Савчука не має таких прибутків.

Додамо, що Юрій Савчук також є власником земельної ділянки площею 900 м² у селі Гута на Закарпатті та квартири у Рахові. З липня 2022 року він з сім’єю користується квартирою площею 91,2 м² в Ужгороді.