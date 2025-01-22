Будинок у Брюховичах записали на соратника Анатолія Нанівського, який передав його в іпотеку доньці експосадовця

У Львові судитимуть ексначальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Анатолія Нанівського, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідчих, колишній посадовець незаконно переоформив на родичів майно, куплене за нелегальні доходи.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що 52-річний експосадовець за час служби заробив понад 14 грн млн. Ці активи значно перевищують його законні доходи, а доказів їх законного набуття він не надав. За нелегальні доходи він придбав помешкання, земельні ділянки, автомобілі та інші цінності, які він оформлював на довірену особу.

У матеріалах справи вказано, що саме за хабарі за підряди на постачанні товарів для військових частин його донька у 2022 році купила права на квартиру площею 100 м2 у новобудові на вул. Лінкольна у Львові. Також слідство вважає, що Анатолій Нанівський використовує свого близького родича, військовослужбовця Романа Рудніцького, для оформлення частини придбаного на нелегальні доходи майна. Наприклад, у червні 2023 року донька Вероніка Нанівська уклала з Романом Рудніцьким договір про іпотеку, нібито позичивши йому 100 тис. доларів. Предметом іпотеки став будинок в Брюховичах площею 178,1 м2 та ділянка під ним площею 0,1 га. Якщо Рудніцький не віддасть борг, то будинок з землею офіційно перейде у власність Вероніки Нанівській.

Окрім того, цього року Роман Рудніцький став власником автомобіля BMW X3 вартістю 1,4 млн грн. Слідчі ДБР вважають, що цей автомобіль Анатолій Нанівський придбав для доньки й записав його на Рудніцького. Натомість він отримав від доньки експосадовця 3,6 млн грн позики. Наразі це майно арештоване.

19 липня 2024 року слідчі ДБР повідомили Анатолію Нанівському про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ. 22 січня прокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування та передала справу до суду.

Додамо, що Анатолій Нанівський очолював КЕВ Львова з осені 2022 року, до того він працював заступником керівника. Як вказано в його декларації, у 2023 році він отримав 523,9 тис. грн зарплати та ще 256,8 тис. грн пенсії. Його дружина Елла Нанівська працює у львівській школі, де у 2023 році заробила 207,3 тис. грн. 23-річна донька Вероніка Нанівська навчається у Львівському медичному університеті, де отримала 115,3 тис. грн стипендії, а також підробляє у лікарні швидкої медичної допомоги, де за минулий рік заробила 27,1 тис. грн.