У вівторок, 2 липня, в індійському штаті Уттар-Прадеш у тисняві під час релігійного заходу загинула більш ніж сотня людей. Масові смерті під час свята стали однією з наймасштабніших трагедій в Індії за останні роки, повідомило Reuters.

За даними лідера найбільш густонаселеного штату Індії Уттар-Прадеш Йогі Адітянатха, тиснява сталася у селі Хатрас, де тисячі людей слухали проповідь під час релігійного святкування. Він повідомив, що натовп почав штовхатися біля сцени, щоб торкнутися проповідника, який спускався з неї.

Інша чиновниця заявила телекомпанії India Today, що люди, можливо, втратили опору, коли шукали воду під час спеки. За її словами, ще 18 людей отримали поранення – їх госпіталізували.

За попередніми підрахунками, внаслідок тисняви у селі загинуло щонайменше 116 осіб. Більшість загиблих – жінки та діти.

За словами свідків події, на святкуванні були присутні десятки тисяч людей. Щоб провести релігійний захід, до населеного пункту приїхало багато людей зі штату.

A few hours ago, a religious festival in Uttar Pradesh, India, drew an unusually large crowd because a high-ranking Hindu monk was attending. After the ceremony, a stampede happened, and 122 people have died so far. pic.twitter.com/8CULZ6fi4R