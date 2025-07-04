В угорському клубі є цікавий український слід

У суботу, 5 липня, «Динамо» на літньому зборі в Австрії проведе свій перший спаринг. Суперником команди Олександра Шовковського стане новачок вищого дивізіону Угорщини – «Кішварда». Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом.

Угорський клуб, заснований у 1911 році, припинив своє існування у 2001-му через фінансові проблеми. У 2003-му «Кішварду» відновили й вона існувала під різними назвами. У вищому дивізіоні Угорщини дебютувала у 2018-му, а в сезоні 2021/22 стала срібним призером та заробила путівку до кваліфікації Ліги конференцій. Після шести сезонів команда вилетіла до Першої ліги й за підсумками минулої першості повернулась в еліту.

30 червня «Кішварда» розпочала збір у Словенії. Цікаво, що угорці вже встигли зіграти з луганською «Зорею», здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Варто зазначити, що асистентом головного тренера Аттіли Ревеша є ексзахисник «Динамо» Ласло Боднар, який виступав за киян з 2000-го по 2003-й роки (провів за «біло-синіх» понад 60 матчів, двічі ставав чемпіоном України та володарем Кубка країни). Також свого часу за «Кішварду» виступав ще один легендарний динамівець – Артем Мілевський (10 матчів).

FAVBET фаворитом матчу вважає Динамо. На перемогу киян дають 1,38, тоді як успіх угорців оцінюють у 6,70. Ціна нічиєї – 5,10. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,48, тоді як тотал менше 2,5 – 2,56.

Нагадаємо, на зборах в Австрії у «Динамо», окрім матчу з «Кішвардою», заплановані також спаринги з данським «Мітьюлландом» (10 липня), англійським «Вест Бромвічем» (11 липня) та хорватським «Осієком» (16 липня).

Свій перший офіційний матч нового сезону «Динамо» зіграє 22 або 23 липня. Тоді підопічні Олександра Шовковського проведуть стартовий поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де суперником буде переможець пари «Жальгіріс» – «Хамрун Спартанс».