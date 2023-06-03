Залізнична катастрофа в Індії сталася ввечері 2 червня

В індійському місті Баласор (штат Одіша) сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 288 пасажирів, ще 850 людей отримали поранення, пише Reuters.

За попередньою інформацією, швидкий поїзд «Шалімар-Коромандель» близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес «Есвантпур-Хаора». Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях, зазначає ANI.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY — TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) June 2, 2023

Наразі на місці події працюють сотні медиків та рятувальників. ЗМІ зазначають, що кількість загиблих може зрости.

Індійська залізниця щодня перевозить по 13 млн пасажирів, однак її інфраструктура є застарілою. До цього найсмертоносніша залізнична аварія в Індії сталася в 1981 році, коли потяг з’їхав з моста в річку в штаті Біхар. Тоді загинули 800 людей.