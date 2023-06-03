Майже 300 людей загинули у масштабній залізничній аварії в Індії
Залізнична катастрофа сталася внаслідок зіткнення трьох поїздів
До теми
В індійському місті Баласор (штат Одіша) сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 288 пасажирів, ще 850 людей отримали поранення, пише Reuters.
За попередньою інформацією, швидкий поїзд «Шалімар-Коромандель» близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес «Есвантпур-Хаора». Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях, зазначає ANI.
Наразі на місці події працюють сотні медиків та рятувальників. ЗМІ зазначають, що кількість загиблих може зрости.
Індійська залізниця щодня перевозить по 13 млн пасажирів, однак її інфраструктура є застарілою. До цього найсмертоносніша залізнична аварія в Індії сталася в 1981 році, коли потяг з’їхав з моста в річку в штаті Біхар. Тоді загинули 800 людей.