Волонтер допомагає перенести тіла жертв залізничної катастрофи зі школи до лікарні в селі Баханага в районі індійського міста Баласор, 3 червня 2023

Два пасажирські потяги в індійському штаті Одіша на сході країни зіткнулися через помилку в електронній системі сигналізації: один з потягів неправильно змінив колію. Про це заявив в інтервʼю New Delhi Television міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно, повідомила агенція The Associated Press.

Розслідування свідчить, що високошвидкісному потягу Coromandel Express подали сигнал виїхати на головну колію, але пізніше скасували його. Тому потяг виїхав на сусідню колію, де в’їхав у вантажний потяг. Через зіткнення вагони Coromandel Express перекинулися на іншу колію, де їхав пасажирський Yesvantpur-Howrah Express – він зійшов з рейок.

Загалом у пасажирських поїздах перебувало 2 296 осіб. Зараз відомо про 358 загиблих.

Ця трагедія вже стала наймасовішою за кількістю жертв за останні десять років. Щороку в країні трапляються сотні залізничних аварій. У більшості випадків причиною є людський фактор або застаріле сигнальне обладнання. До цього найсмертоносніша залізнична аварія в Індії сталася в 1981 році, коли потяг з’їхав з моста в річку в штаті Біхар. Тоді загинули 800 людей.