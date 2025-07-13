Зіткнулися чотири автомобілі

У суботу, 12 липня, на автодорозі Львів - Винники зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок ДТП є постраждалі. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Водій автомобіля BMW X1, 22-річний мешканець Запоріжжя, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Tiguan, під керуванням 46-річної мешканки Винників. Після цього ці автомобілі по інерції зіткнулися з автомобілями Land Rover, під керуванням 57-річного мешканця Львова, та Renault Megane, яким керував 20-річний мешканець Чернівців.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей. Трьох госпіталізували до медичних закладів Львова, двох після надання медичної допомоги відпустили до дому.