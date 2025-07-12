Водій автомобіля Mercedes і зіткнувся з автомобілем BMW

У п’ятницю ввечері, поблизу села Далява Дрогобицького району, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалися дві людини. Водія, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив ДТП, затримали. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz ML, 57-річний житель Дрогобича, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем BMW під керуванням 24-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району.

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Внаслідок ДТП водій BMW та його пасажир, 20-річний мешканець Дрогобицького району, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Поліцейські встановили, що водій Mercedes-Benz ML керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.