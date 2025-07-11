За пів року до лікарні з різними роду травмами вже звернулося майже 70 дітей, 40 з них довелося госпіталізувати

На Львівщині різко збільшилася кількість травмованих підлітків, які потрапили у ДТП на мотоциклах і скутерах. Нині в ортопедо-травматологічному відділенні лікарні св. Миколая Першого ТМО Львова одночасно перебуває восьмеро пацієнтів і ліжок уже не вистачає. І якщо така тенденція продовжиться, доведеться перекидати ресурси з інших відділень, повідомили у медзакладі.

«Травми від керування мотоциклом зустрічаються кожного року. Щороку таких дітей загалом поступає біля 80-100. З них 40-50 потребують оперативного втручання. Але цьогоріч ми лише за пів року бачимо приблизно ті самі цифри, які раніше фіксували за весь рік. Тобто, травмування збільшилося майже у 2 рази», – каже завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарні Галина Гачкевич.

Від початку року ортопеди-травматологи лікарні вже надали допомогу майже 70 підліткам, які потрапили в ДТП на мотоциклі або скутері. Один із таких пацієнтів – 15-річний Олег із села неподалік Рави-Руської. Хлопець без дозволу батьків взяв мотоцикл і потрапив у аварію. Він не впорався з керуванням і з’їхав у рів. Люди, які були свідками ДТП, викликали «швидку». У лікарні у підлітка діагностували два відкриті переломи лівої ноги. Хлопця прооперували, лікарям вдалося зберегти підлітку ногу. У лікарні він пробув два тижні і зараз пересувається на милицях. Його реабілітація триває.

Загалом до стаціонару лікарні св. Миколая цьогоріч госпіталізували 40 дітей з 70, які потрапили у ДТП на мотоциклі або скутері та потребували медичної допомоги.

«Це не звичайні переломи. Ми маємо справу з важкими політравмами, що одночасно уражають декілька органів. Ми стикаємось зі складними переломами нижніх кінцівок, серйозними ушкодженнями судин і нервів, повним руйнуванням колінних суглобів, а іноді – із загрозою ампутації. Деяким пацієнтам доводиться проходити не одну, а кілька операцій для відновлення пошкоджених кісток», – додає Галина Гачкевич.

Лікарі просять батьків поговорити з дітьми і посилити контроль, бо нехтування безпекою, водіння без дозволу та використання мотоциклів у підлітковому віці без належної підготовки може привести дитину до реанімаційного відділення чи навіть загибелі.