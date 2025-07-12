Пікапи передадуть на чотири різні бригади, в тому числі 24-ій ОМБр

До Львова вкотре завітали британські фермери та волонтери, щоб особисто привезти позашляховики для українських військових. Це 22 гуманітарний конвой в межах проєкту «Пікапи для миру». На цей раз передали 25 автомобілів та ще два мотобайки, які особисто привезли поліцейські з Лондона та передали своїм українським колегам. Про це у суботу, 12 липня, повідомили у Львівській ОВА.

«Пікапи передадуть на чотири різні бригади, в тому числі 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. На фронті вони виконуватимуть різні завдання, як евакуація поранених військових чи цивільних, так і підвезення боєкомплектів. Кожен цей автомобіль може врятувати не одне життя, що вкрай важливо», – зазначив заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Автомобілі повністю готові до служби. У кузові – тактична медицина, генератори, колеса для бездоріжжя, медобладнання й інша гуманітарна допомога для військових, переселенців і мешканців прифронтових регіонів.

«В цю ніч ми були у Львові і змогли відчути те, що кожного дня переживають українці. Ви надзвичайно хоробрий народ. Разом зі своїми товаришами ми приїхали не лише передати ці пікапи, ми також спілкуємося з людьми, їхні історії перерозповідаємо у себе на батьківщині, щоб якомога більше людей знали правду», – сказав співзасновник акції «Пікапи для миру» Кіф Доусон.

Усі фото Львівської ОВА

Ініціатива «Пікапи для миру» заснована британським фермером Марком Лердом, який підтримує ЗСУ з 2014 року. Ідея – передавати позашляховики (пікапи), заповнені гуманітарною допомогою, прямо на фронт та для переселенців. Спочатку планували передати 100 авто, але вже зараз кількість переданих авто перетнула позначку в 600 одиниць техніки.

Спочатку до ініціативи доєдналися лише фермери з Великої Британії, а згодом – волонтери з США, Канади, Нідерландів, Швеції та інших країн. Загалом понад 1000 волонтерів допомагають збирати кошти, організовувати перевезення транспорту.