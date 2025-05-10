Пікапи передадуть бійцям 24 бригади та інших підрозділів

У суботу, 10 травня, понад 90 волонтерів із Великої Британії та Канади прибули до Львова, щоби особисто доставити техніку та допомогу для українських військових. Для підрозділів ЗСУ та Нацгвардії передали 46 позашляховиків, генератори та медичне обладнання.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, зокрема, для 24 ОМБр імені короля Данила, 150 окремої механізованої бригади, підрозділів Нацгвардії передали: 46 пікапів, генератори, шини, медичні засоби.

Автомобілі та іншу допомогу привезли в межах ініціативи «Пікапи для миру» (фото ЛОВА)

Окрім того благодійники привезли два автомобілі швидкої допомоги з обладнанням для львівської дитячої лікарні святого Миколая та медичного центру Superhumans Center. Також волонтери привезли гуманітарну допомогу для дитячого будинку.

Це вже 20-та місія ініціативи британського фермера Марка Лерда «Пікапи для миру» (Pickups for Peace), до якої долучилися понад 900 волонтерів з Великої Британії, Канади, США, Нідерландів, Швеції та інших країн.