Передача авто відбулася в межах ініціативи «Пікапи для миру», яку заснував британський фермер Марк Лерд

У суботу, 29 березня, у Львові відбулася передача 23 позашляховиків для українських військових у межах ініціативи «Пікапи для миру». Автомобілі прибули з Великої Британії завдяки зусиллям волонтерів, фермерів та благодійників, які з початку повномасштабної війни підтримують Україну.

Як розповів голова ЛОВА Максим Козицький, автомобілі передали в межах ініціативи «Пікапи для миру», яку заснував британський фермер Марк Лерд.

«Ці 23 машини підсилять 3-тю окрему штурмову бригаду, 80-ту десантно-штурмову, підрозділи ППО та інші формування. Вони стануть додатковими очима, руками й щитом для тих, хто важко виборює майбутнє України», – зазначив Максим Козицький.

Передача автомобілів відбулася у Львові (фото ЛОВА)

Разом з транспортом прибув і гуманітарний вантаж – тактична медицина, генератори, зарядні станції й багато іншого.

Британський фермер Марк Лерд допомагає Україні з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення до ініціативи долучилася майже тисяча волонтерів з Великої Британії, США, Канади, Нідерландів та Швеції. За цей час вони передали понад 595 автомобілів для фронту. Благодійники не обмежуються підтримкою армії. Частину вантажу передадуть дитячій лікарні Святого Миколая, військовому госпіталю, а також дитячому будинку на Львівщині.